L'hôtel Hirschen à Fiesch (VS) a été complètement détruit par le feu jeudi matin. Cinq personnes ont dû être évacuées mais personne n'a été blessé. C'est le deuxième incendie d'hôtel en une semaine après celui qui a touché un établissement à Arosa (GR) à Nouvel An.

Il s'agit d'une maison valaisanne traditionnelle, avec une façade en bois dans la partie supérieure et des pierres blanches au niveau inférieur. Le bâtiment est totalement détruit, a indiqué à l'ats le porte-parole de la police valaisanne Christian Zuber, confirmant une information en ligne du journal «Walliser Bote».

#Brand: Hotel Hirschen in #Fiesch geht in Flammen auf – Löscharbeiten im Gang https://t.co/WpwLqRK52H — 1815.ch (@1815_online) 5 janvier 2017

Selon le quotidien, l'hôtel se trouve au centre du village et a environ 300 ans. Les flammes ont par ailleurs touché une maison inhabitée située à côté, ainsi qu'une grange. Les trois bâtiments ont été complètement détruits, a constaté Christian Zuber.

Circonstances à éclaircir

Les pompiers étaient encore à pied d'oeuvre dans la matinée. Une quarantaine de forces d'intervention de Fiesch et Brigue (VS) ont dû être engagées. La police ignorait les causes à l'origine du sinistre et le montant des dégâts.

Vendredi dernier c'est également un incendie qui a transformé un hôtel quatre-étoiles à Arosa en un tas de ruines. Il a fallu attendre la nuit de Nouvel An pour venir entièrement à bout des flammes. Environ 150 personnes ont dû être évacuées et trois personnes ont été blessées. (ats/nxp)