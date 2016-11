L'engagement vaudois dans la candidature pour les Jeux olympiques d'hiver 2026 doit passer par une approbation des citoyens. Les Verts vaudois demandent jeudi au Conseil d'Etat de réfléchir à l'organisation d'un scrutin populaire.

«Citius, Altius, Megalomanus»: dans leur communiqué, les Verts vaudois ne cachent pas leur scepticisme et leur inquiétude après l'annonce du soutien apporté par le gouvernement au projet de JO d'hiver 2026 en Suisse occidentale. Cela relève du «non-sens écologique et économique».

«Il serait plus utile d'investir le million de francs promis, et ceux qui pourraient suivre, pour cette candidature dans une réelle reconversion de notre tourisme de montagne vers plus de durabilité», soulignent les Verts.

Engagement «sans débat»

Dans ce contexte, ils déplorent un engagement «sans débat démocratique» et demandent au Conseil d'Etat de réfléchir à organiser un scrutin populaire. Ainsi, les Vaudois pourraient dire s'ils veulent vraiment «s'embarquer dans cette aventure pour le moins périlleuse». «C'est une question de principe», ajoute Alberto Mocchi, président du parti.

Mercredi, on apprenait en fin de journée que Vaud accordait un million de francs pour la phase de candidature, alors que le Valais donne 4 millions. Sion est désigné comme ville hôte.

Dans 24 heures, Pierre-Yves Maillard rappelle jeudi que le gouvernement vaudois peut engager jusqu'à un million sans obtenir l'aval du Parlement. «Au-delà de cette somme planerait le spectre du référendum, qu'on ne saurait exclure», selon le président de l'exécutif. (ats/nxp)