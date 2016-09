Les enseignants neuchâtelois se mettent en grève administrative après l'«échec cuisant» de leur rencontre, mardi soir, avec le Conseil d'Etat à propos de la nouvelle grille salariale. La mesure ne touche pas les élèves, précisent les syndicats d'enseignants neuchâtelois mercredi dans un communiqué.

Non seulement le Conseil d'Etat refuse de retirer la grille salariale et de rouvrir des négociations, mais il annonce un nouveau plan d'économies drastiques, à hauteur de 100 millions de francs, pour l'ensemble de fonction publique et parapublique, écrivent les syndicats. Selon eux, la confiance est totalement rompue.

Les syndicats d'enseignants reprochent à la nouvelle grille de progression le fait qu'elle institue une dévalorisation pérenne de la profession, alors que les enseignants neuchâtelois sont déjà parmi les moins bien rétribués de Suisse. Leurs syndicats contestent aussi, sur le fond, le recours à une telle grille salariale comme outil de gestion budgétaire à brève échéance.

La rencontre de mardi ayant échoué, leurs syndicats appellent donc les enseignants à appliquer les mesures de lutte décidées lors de la mobilisation du 15 septembre. Cette grève administrative vise à suspendre tout acte non directement utile à leurs élèves, notamment la transmission d'informations par le biais de plateformes électroniques. Elle doit durer jusqu'au 2 novembre. (ats/nxp)