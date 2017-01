Durant quatre jours, 130 exposants, 400 éleveurs et plus d'un millier de bovins se réuniront à Expo Beaulieu. L'an dernier, la foire avait attiré près de 24'000 visiteurs.

Le public pourra voir défiler les plus belles vaches ainsi que génisses suisses et européennes. Les huit principales races laitières seront représentées: Simmental, Fleckvieh, Montbéliardes, Brunes originales, Jersey, Brunes, Red Holstein et Holstein.

Pour la troisième année consécutive, tous les concours seront retransmis en direct sur le site du portail agricole Schweizer Bauer. En 2015, ce site avait enregistré plus de 120'000 visites provenant de plus de 30 pays ainsi que près de 2 millions de clics, indique mercredi Swiss Expo dans un communiqué.

3e rang au niveau mondial

Le rendez-vous lausannois occupe le premier rang des salons européens et la troisième position au niveau mondial, selon une enquête 2014 du magazine Holstein International. Il offre aux éleveurs une plate-forme où faire découvrir le fruit de leur labeur en matière d'élevage et de sélection génétique, souligne le communiqué.

La manifestation présente aussi les nouveautés agrotechniques et propose une série de conférences sur la production laitière, la viticulture ou l'alimentation végane. Tous les jours, l'école à la ferme accueillera des élèves pour des visites guidées. Quarante-huit classes sont d'ores et déjà inscrites, soit dix de plus qu'en 2016. (ats/nxp)