Pour le ministre MCG Mauro Poggia, la préférence cantonale telle qu'elle est appliquée à Genève est «plus réaliste» que la solution choisie par les Tessinois.

Il faudrait être optimiste pour penser que ce vote va provoquer un électrochoc national, a toutefois nuancé Mauro Poggia ce lundi matin sur les ondes de la RTS. Le chef du département de l'emploi (DEAS) estime que les parlementaires fédéraux «devraient comprendre qu'il y a des réalités dans certains bouts de la Suisse qui ne sont peut-être pas celles de la Suisse centrale».

83'000 frontaliers

Et de souligner les réalités que vivent les cantons frontaliers, tels que le Tessin et Genève avec ses 83'000 travailleurs qui franchissent la frontière quotidiennement. Mais Genève a choisi «une voie plus réaliste», relève Mauro Poggia. L'initiative tessinoise qui vise le secteur privé «a toutes les chances de rester lettre morte», estime-t-il.

Genève a opté pour une solution plus modeste avec une préférence cantonale à l'embauche dans l'administration publique et dans les entités subventionnées. Pour l'étendre à l'économie privée, Mauro Poggia mise sur une base volontaire, «ce qui a une chance de succès».

Il défend toutefois le principe voté par les Tessinois dimanche. «Avant d'inviter à table des personnes qui viennent d'ailleurs, il faudrait que la famille ait suffisamment à manger», illustre le conseiller d'Etat MCG. (ats/nxp)