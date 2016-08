La Fête fédérale de lutte suisse et de jeux alpins débute ce vendredi à Estavayer-le-Lac (FR). La région s'apprête donc à vivre trois jours de liesse et... de trafic. Malgré les trains spéciaux et bus, la plupart des 250'000 visiteurs ont prévu de s'y rendre en voiture.

C'est à 17h, vendredi, qu'aura lieu la cérémonie d'ouverture dans l'Arène de la Broye mais les premiers bouchons devraient se créer dès 15h déjà.

Les colonnes de voitures devraient s'allonger sur l'A1 jusqu'à 20 h, indiquait récemment l'Office fédéral des routes (OFROU) dans un communiqué. Il faudra alors s'armer de patience entre les échangeurs de Weyermannshaus, à la hauteur de Berne, et d'Yverdon (VD), soit un tronçon de près de 70 km.

Les jonctions d'Avenches (VD), Payerne (VD) et d'Estavayer-le-Lac sont concernées, écrit vendredi la centrale d'informations sur le trafic Viasuisse. Elle conseille aux voyageurs en direction de Lausanne et Genève d'emprunter l'autoroute A12 via Fribourg.

80% d'Alémaniques

Interrogé récemment par «24 heures», le responsable de la commission des transports de la Fête fédérale, Vincent Ducrot, indiquait que le public serait composé à 80% d'Alémaniques. Au moins 8000 voitures passeront par le contournement de Berne, soit le double de la capacité horaire de l'A1, précisait-il.

Le trafic sera également perturbé sur l'A5 entre Soleure et Neuchâtel, entre l'échangeur des Champs-de-Boujean et la jonction de Thielle, selon l'OFROU et Viasuisse. Ceux qui ne veulent pas rater l'hymne suisse et les premiers combats samedi rouleront en accordéon entre 4h et 10h. Et le scénario sera le même dimanche, ainsi que dès 16 h et jusqu'à tard dans la nuit, une fois les festivités terminées.

Gros défi

Pour les organisateurs de l'événement, la mobilité constitue un gros défi. Ils ont mis sur pied un concept de transports en commun afin de limiter les risques d'engorgement. Il est ainsi possible de voyager à bord de trains spéciaux, pour lesquels la réservation est obligatoire.

Par ailleurs, des navettes circulent en permanence pour rallier la place de fête au départ des gares de Payerne et de Corcelles-Nord (VD). Le public peut aussi opter pour l'un des 300 cars qui partiront de plus de 80 sites à travers le pays (réservation obligatoire aussi).

Mais les CFF n'ont, jusqu'à présent, enregistré qu'un peu plus de 2000 réservations dans les trains spéciaux, dit à l'ats son porte-parole Jean-Philippe Schmidt. Des chiffres qui peuvent changer rapidement, certaines personnes réservant au dernier moment, souligne-t-il en ajoutant qu'il reste des places à bord de ces dix trains spéciaux partant samedi à l'aube.

Si tout le monde se rend à la fête en voiture, des bouchons seront inévitables, avec des conséquences fâcheuses sur le programme, avaient prévenu les organisateurs. Lors de la dernière Fête fédérale à Berthoud (BE), l'entrée comprenait le prix du transport public, une mesure incitative, selon Vincent Ducrot. Les gares proches du site permettaient d'accueillir un important flux de personnes, contrairement à celles dans la région de la Broye.

Hornuss en entrée

A Estavayer-le-Lac, le terrain de 90 hectares est ouvert au public depuis vendredi matin. En début d'après-midi, les joueurs de hornuss entreront dans l'arène. Pas moins de 50'000 spectateurs peuvent y prendre place, une «première» dans l'histoire de la manifestation, selon les organisateurs. Les billets pour les combats de lutte ont tous trouvé preneur depuis longtemps. (ats/nxp)