Une louve a été trouvée morte vendredi vers 18h00 dans un champ sur la commune de Bellegarde (FR). La dépouille d'un loup a été retrouvée dans un champ au-dessus du lieu-dit «La Villette», a indiqué samedi le Service cantonal des forêts et de la faune (SFF). Le garde-faune a pu constater qu'il s'agissait bien d'un individu femelle adulte.

Le cadavre a été transporté immédiatement à l'Institut de pathologie de l'Université de Berne pour y être autopsié. Pour l'heure, les circonstances de la mort ne sont pas établies, aucune piste n'est privilégiée.

Analyses et enquête

Des analyses génétiques seront également réalisées afin de déterminer l'identité de l'individu. Il est actuellement impossible d'indiquer s'il s'agit de la femelle F13 présente et identifiée, au début de l'année, dans la même région. Le Service des forêts et de la faune et la Police cantonale conduisent des investigations. Le Ministère public a ouvert une enquête. (ats/nxp)