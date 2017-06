eux anciens collaborateurs ainsi que l'employé actuel de la Ville d'Yverdon-les-Bains ont été acquittés par le Tribunal du Nord vaudois. Ils étaient accusés d'homicide par négligence suite à une explosion au gaz qui avait coûté la vie à une mère et sa fillette en 2011.

La Ville d'Yverdon-les-Bains prend acte de la décision du Tribunal. Elle se dit soulagée que ses deux anciens collaborateurs ainsi que son employé actuel visés par la procédure soient libérés des chefs de prévention d'homicide par négligence et d'explosion par négligence, indique-t-elle vendredi dans son communiqué.

Les pensées de la Municipalité vont bien évidemment à la famille des victimes durant cette période particulièrement éprouvante. La Ville lui souhaite de pouvoir mener le processus de deuil dans le calme et entourée de ses proches.

Soulagement

«On a obtenu l'acquittement général, c'est un juste retour des choses», a déclaré à l'ats Philippe Graf, l'un des avocats de la défense. «Je suis rassuré que le tribunal ait partagé nos vues. C'est un grand soulagement», a-t-il déclaré, précisant qu'il n'avait connaissance que du dispositif et non du jugement motivé.

De son côté, le Ministère public se dit interpellé par le fait que le tribunal impute des frais de justice à deux des trois prévenus. «Cela implique que des fautes ont été reconnues», note le procureur Stephan Johner. Les juges ont suivi au moins en partie l'argumentation du Ministère public.

Le magistrat tient à souligner qu'outre le résultat au tribunal, l'enquête a réussi à mettre clairement mis en lumière ce qui s'est passé. Elle a permis aux Services industriels d'adapter leurs pratiques, aux sociétés gazières de Suisse de faire les mêmes contrôles, ainsi qu'aux normes d'être adaptées, donc globalement d'augmenter la sécurité.

Arrivées de gaz non obturées

L'affaire remonte au 25 octobre 2011. Une fuite de gaz faisait alors exploser un appartement, tuant une locataire de 31 ans et sa fillette de cinq ans. Ce locatif n'était plus alimenté en gaz depuis 1998, mais il avait subi différents travaux, alors que les canalisations de gaz - qui débouchaient dans les cuisines - étaient toujours en place. En raison de ces travaux, les conduites de gaz n'étaient plus bouchonnées dans sept appartements, dont celui où s'est produite l'explosion.

Le matin du drame, deux monteurs des services industriels sont venus contrôler la vanne de branchement au pied de l'immeuble et sont repartis en la laissant ouverte ou mal refermée. Quelques heures plus tard, vers 13h30, une explosion a soufflé tout l'appartement, lorsque la jeune mère a lancé sa machine à laver.

Responsabilités

Le procès s'est déroulé à la mi-mai, près de six ans après le drame, devant le Tribunal du Nord vaudois qui siégeait pour l'occasion à Renens (VD). La question centrale a tourné autour des responsabilités entre employés de la ville et propriétaire de l'immeuble.

Pour les avocats de la défense, elles sont à chercher du côté du propriétaire, en raison des défauts à son installation intérieure de gaz, gravement non conforme aux prescriptions. Peut-être aussi du côté de la gérance, car une locataire avait téléphoné deux fois ce matin-là pour signaler une odeur de gaz.

Jours-amendes

Le procureur n'a pas contesté des fautes du côté des propriétaires, mais elles étaient prescrites. Quant à l'employée de la gérance, rien ne peut lui être reproché pénalement. Pour le Ministère public, il était en revanche de la responsabilité des trois accusés de veiller à ce que les monteurs ayant procédé au contrôle des vannes soient correctement formés. Ils auraient de plus dû informer les propriétaires de leur devoir de faire contrôler et entretenir leurs branchements d'immeuble.

Le procureur avait requis des jours-amende contre les trois collaborateurs. Un éventuel appel dépendra des motivations du jugement, a-t-il déclaré vendredi. (ats/nxp)