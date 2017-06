Le nouveau bâtiment d'hébergement et de formation de l'Académie de police de Savatan (VD) a été inauguré vendredi. Doté de 340 lits, il répond à l'augmentation du besoin en capacité d'accueil de l'institution qui forme désormais les aspirants du canton de Genève, en plus des Vaudois et des Valaisans.

Au printemps 2016, Savatan a commencé à accueillir les aspirants de police genevois. Les infrastructures d'hébergement, dispersées et vétustes, avaient alors une capacité d'accueil maximum de 251 lits, tandis que la planification prévoyait la présence sur le site depuis avril 2017 de 300 à 320 personnes, rappelle le canton de Vaud dans un communiqué.

Afin d'adapter les infrastructures, le Conseil d'Etat a demandé au Grand Conseil en mai 2016 un crédit d'ouvrage de 4,7 millions pour un bâtiment de trois étages, réalisé en structures modulaires préfabriquées. La construction en atelier a commencé en septembre et le montage sur place a été achevé en quinze semaines.

La structure, baptisée «Nouvel Hôtel du Rhône», offre une capacité d'accueil totale de 340 lits. Le projet a été réalisé dans les limites du budget alloué et du délai imposé, précise le communiqué. (ats/nxp)