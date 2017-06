Les CFF poursuivent l'adaptation de la ligne du Simplon aux trains à deux étages. Lors d'une opération coup de poing, trois ponts surplombant les voies seront démolis près de Montreux et Villeneuve (VD) durant le week-end des 17 et 18 juin. Des bus remplaceront les trains entre Vevey et Aigle.

Les ponts concernés sont les aqueducs de la Tinière, de la Veraye et le pont de Crins, des ouvrages en maçonnerie érigés lors de la construction de la ligne à la fin du 19e siècle. Leur démolition simultanée et la remise en état des voies se feront en 46 heures.

Après démontage des lignes de contact, des protections seront posées au sol. Puis les ponts seront détruits au marteau-piqueur. Quelque 1350 mètres cubes de gravats, soit 3500 tonnes, seront évacués par rail et par route. Plus de 130 ouvriers seront engagés. Le passage inférieur de l'Auberge, à Territet, sera également en travaux durant le week-end. Le socle qui soutient la voie ferrée sera remplacé par un nouveau tablier construit en contrebas du pont ferroviaire, indiquent jeudi les CFF.

Des bus de remplacement

Les travaux sont réalisés sur deux jours de fin de semaine pour éviter de longs mois de travaux, et les désagréments induits pour les clients et les riverains. Des bus remplaceront les trains entre Vevey et Aigle dès le samedi à 05h00 du matin. Les horaires sont modifiés et il faudra compter jusqu'à une demi-heure de temps de parcours supplémentaire en trafic grandes lignes, ont averti les CFF. (ats/nxp)