Entre 2013 à 2015, un Vaudois sur quatre (26%) a déménagé. Parmi ceux-ci, un sur trois (36%) est resté dans la même commune et un sur trois (30%) a quitté le canton. Les jeunes adultes et les étrangers sont les personnes les plus susceptibles de changer de domicile.

La mobilité des Vaudois suit les étapes du parcours de vie, selon Statistique Vaud, qui s'est livré à la première étude du genre et a détaillé la mobilité résidentielle des habitants du canton, a indiqué mardi à l'ats l'un des coauteurs, Aurélien Moreau.

Les nouvelles familles bougent pour trouver un logement: 35% d'entre elles le font quand les enfants sont âgés de 0 à 4 ans. Elles restent ensuite relativement sédentaires pendant l'enfance de leur progéniture (21%).

Une personne sur deux, arrivée à l'âge adulte, déménage (49%). Le départ du foyer parental, l'entrée dans la vie professionnelle, le couple et enfin la fondation d'une nouvelle famille sont autant d'événements qui poussent à changer de nid.

La tendance à déménager diminue ensuite progressivement avec l'âge pour atteindre un minimum chez les septuagénaires (moins de 10%). Elle remonte en fin de vie quand les personnes âgées cherchent un logement adapté à leurs besoins.

Départ des étrangers à la retraite

Le taux de mobilité résidentielle des étrangers est plus élevé que celui des Suisses, ce qui s'explique en grande partie par les départs vers l'extérieur du canton.

A titre d'exemple, les ressortissants portugais et espagnols de plus de 64 ans sont, proportionnellement, trois fois et demi à quatre fois plus nombreux que les Suisses à quitter le canton, vraisemblablement pour retourner dans leur pays d'origine.

Les personnes résidant depuis longtemps dans une commune sont moins susceptibles de déménager. Cela s'explique en partie par le fait qu'elles sont plus âgées et donc moins mobiles.

Les changements de domicile à l'intérieur du canton génèrent un solde migratoire interdistricts négatif pour l'Ouest lausannois et Lausanne. A l'opposé, les districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud présentent un excédent d'arrivées.

Toutefois, cette observation ne tient pas compte des échanges avec l'extérieur du canton, qui jouent un rôle important dans les dynamiques régionales, notamment pour l'agglomération lausannoise. (ats/nxp)