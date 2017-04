L'extension de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) pourra démarrer en mai. La ville a accordé le permis de construire. A terme, environ 3000 étudiants devraient pouvoir être accueillis sur le campus, indique jeudi l'EHL.

Le projet d'agrandissement de 34'500 m2 au sol est devisé à plus de 200 millions de francs. Le campus alliera écologie, technologie et pédagogie. Des installations sportives et un nouveau restaurant de 450 couverts sont prévus.

Le nouveau site devrait être achevé pour la rentrée 2021. Il répond aux normes Minergie-P, avec, par exemple, des sondes géothermiques pour puiser la chaleur à 800 m de profondeur. Des panneaux solaires seront également installés au Chalet-à-Gobet. (ats/nxp)