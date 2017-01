Si les clichés qu'elle publie sur Instagram sont très amusants, son histoire l'est beaucoup moins.

Kristi Loyall, une jeune Américaine résidant dans l'Oklahoma (US), décelait en 2011 une étrange tâche rose sur l'orteil de son pied droit. Examinée par plusieurs médecins, les diagnostiques différaient drastiquement les uns des autres: neuropathie, carences en vitamine B12...

Bien qu'enflé, le pied n'inquiétait pourtant aucun spécialiste. Selon le Huffington Post, l'un d'eux diagnostique néanmoins un syndrome du tunnel tarsien (compression du nerf), caractérisé par une tumeur a priori bénigne.

Par précaution, le médecin demande une analyse approfondie du laboratoire. Une fois les résultats reçus, Kristi tombe de haut: il s'agit en réalité d'une tumeur maligne rare, une forme de cancer appelé sarcome épithéloïde. Il est de plus impossible pour le chirurgien de la prélever dans son intégralité, tant elle a imprégné le pied.

L'amputation se présente alors comme la meilleure solution pour la survie de la jeune femme. L'opération aura lieu 20 jours plus tard.

Une infortune tournée en dérision

Naturellement très abattue par l'événement, Kristi trouve cependant le moyen pour garder le moral et surmonter sa mésaventure: l'humour. Elle insiste ainsi pour conserver le membre amputé et le fait parvenir à une entreprise spécialisée afin de l'épurer et d'en garder que le squelette.

Et aussi étrange que cela puisse paraître, elle emmène désormais son pied avec elle dans son quotidien. Surnommé «Footzilla», ce dernier dispose même de son propre compte Instagram, sur lequel la jeune femme publie régulièrement des clichés mettant en scène le membre dans des situations plus insolites les unes que les autres.

Une manière plutôt originale de tourner ce dramatique incident en dérision. (Le Matin)