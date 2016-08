Aucun joueur n'a trouvé la bonne combinaison de l'Euromillions vendredi soir. La cagnotte grimpe ainsi à 33 millions de francs pour le prochain tirage prévu mardi.

Les numéros 1, 9, 28, 30 et 48 ont été tirés, ainsi que les étoiles 7 et 8, a indiqué la Loterie romande dans un communiqué. Six joueurs ont néanmoins coché les cinq bons numéros et une des étoiles. Ils raflent l'équivalent d'environ 240'000 francs chacun. (ats/nxp)