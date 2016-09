Deux salariés sur trois sont plus motivés après s'être rendus au restaurant du personnel, selon une récente étude. Manger lors de petites pauses, devant son écran d'ordinateur ou en déplacement amène une alimentation non équilibrée et des repas pris trop rapidement, ont relevé la Société suisse de nutrition (SSN), La Poste et la société de catering SV Group, dans un communiqué commun diffusé jeudi. Cela a des conséquences non seulement sur la santé, mais aussi sur le moral des employés au travail.

Les trois sociétés ont mis en avant un récent travail de master réalisé à la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Berne sur l'utilisation des restaurants d'entreprise.

Une alimentation alliant plaisir et équilibre a un effet positif sur la prestation au travail: la productivité, la satisfaction et la qualité de la collaboration augmentent. Les salariés considèrent que les repas pris au restaurant de leur entreprise renforcent l'esprit d'équipe, et, corollaire, ses prestations.

Un million de repas

Avec une note de 8,8 sur 10, les employés sondés jugent qu'avoir un restaurant pour le personnel est très important pour une entreprise. La qualité de la nourriture (3,8 sur 4) et une offre variée (3,5 sur 4) sont également primordiales, relève le travail.

A choisir entre une augmentation de salaire et le maintien d'un restaurant du personnel, deux tiers des personnes interrogées préfèrent que celui-ci soit maintenu plutôt que de recevoir 2000 francs de plus par an.

En Suisse, près d'un million de salariés prennent chaque jour leur repas dans des restaurants dédiés au personnel. Réalisée entre juillet et août, l'enquête s'est basée sur les réponses de 2700 personnes. Elle a été menée dans deux entreprises à Berne et Zurich, actives respectivement dans les services publics et financiers. (ats/nxp)