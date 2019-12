Le procureur général du Tessin accuse un ancien policier d'abus de confiance, de possession non autorisée de biens saisis et d'abus d'autorité. L'accusé aurait volé et revendu des pistolets.

Le policier, qui travaillait pour la police municipale de Lugano, a entre-temps quitté son poste, indique le bureau du procureur général dans un communiqué publié lundi. Les faits remontent à 2015. Ils concernent deux pistolets confisqués, revendus ensuite pour un total de 350 francs.

L'acte d'accusation prévoit une peine de 90 jours-amende avec sursis durant deux ans. L'ancien policier a dix jours pour faire appel. (ats/nxp)