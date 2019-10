Apple a été accusé mercredi par un média chinois de soutenir le mouvement pro-démocratie à Hong Kong par le biais d'une appli de transport urbain, au moment où Pékin accentue la pression sur les entreprises étrangères.

L'incident survient alors que la NBA (ligue américaine de basket-ball) et sa franchise des Houston Rockets font face à de vives critiques en Chine pour un tweet d'un dirigeant du club soutenant les manifestants hongkongais.

Mercredi, le géant américain Apple était dans le viseur du Quotidien du peuple pour avoir autorisé à Hong Kong une application qui permet au public de localiser les policiers sur une carte. Baptisée HKMap.live, elle est dépeinte par le journal comme étant un soutien aux «émeutiers», alors que l'ancienne colonie britannique traverse depuis quatre mois une grave crise politique, avec des manifestations quasi-quotidiennes et parfois violentes.

«Apple a choisi d'approuver l'application (...) à Hong Kong», relève l'organe du Parti communiste au pouvoir. Et de s'interroger dans un éditorial au vitriol: «Est-ce qu'Apple a l'intention d'être complice des émeutiers?»

Enjeux financiers

La firme à la pomme, du fait d'importants enjeux financiers en Chine continentale, s'est toujours abstenue de prendre position sur des sujets sensibles, et se plie généralement aux exigences de Pékin en retirant du pays des applications jugées inappropriées. Hong Kong, territoire rendu à la Chine en 1997, bénéficie d'un statut particulier, avec une large autonomie et des libertés inconnues dans le reste du pays.

«Apple doit réfléchir aux conséquences de sa décision imprudente et malavisée», avertit le Quotidien du peuple, alors que l'application est également disponible sur les plateformes Android.

Apple n'avait pas fait de commentaire dans l'immédiat mais les internautes chinois étaient partagés. «Quand la brutalité policière et la folie augmentent dans les rues de Hong Kong, je me fie à cette application pour me déplacer en ville quand j'ai besoin de rentrer chez moi ou de travailler», indiquait un utilisateur sur l'AppStore. «Ce n'est certainement pas par accident qu'Apple a autorisé HKmap.live en ligne», s'emportait de son côté un internaute de Chine continentale sur le réseau social Weibo. (afp/nxp)