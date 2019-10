Arnold Schwarzenegger a dû fuir sa maison à cause de l'incendie qui sévit dans le quartier de Getty, sur les hauteurs de Los Angeles. L'acteur de «Terminator: Dark Fate» a été contraint de quitter sa maison. Plus de 10 000 maisons ont été évacuées dans les régions de Brentwood et Westwood à Los Angeles.

L'ancien gouverneur de Californie a confirmé cette nouvelle via Twitter, lundi matin. «Nous avons été évacués en toute sécurité à 3h30 ce matin. Si vous êtes dans une zone d'évacuation, ne perdez pas de temps. Partez. Pour l'instant, je suis reconnaissant envers les meilleurs pompiers du monde, les véritables héros qui courent vers le danger pour protéger leurs compatriotes californiens», a-t-il écrit.

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire