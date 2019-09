Atmosphère et sécurité, grâce à la lumière

L’interlocuteur compétent pour les installations de sécurité et les installations électriques: 1900 partenaires ELITE Electro garantissent un conseil individualisé, une planification adaptée à vos besoins et une installation irréprochable. Trouvez un électricien près de chez vous sur electro-partner.ch

Quiconque a déjà cherché ses clés dans l’obscurité le sait bien: un bon éclairage extérieur a toute son importance. Cela donne non seulement une meilleure vision des environs, mais accroît aussi la sécurité. Afin d’éviter les accidents, il convient de bien éclairer les chemins aux alentours de la maison, en particulier les accès où se trouvent les escaliers. Le risque de trébucher est ici particulièrement élevé. Le numéro de la maison doit aussi être bien visible. En effet, en cas d’urgence, les secours ou les pompiers ne doivent pas perdre une seconde. Par ailleurs, les invités apprécient de ne pas devoir chercher leur chemin dans l’obscurité.

Protection contre les hôtes indésirables

Lorsque les nuits se rallongent, des chemins et entrées éclairés dissuadent également les cambrioleurs. Là où il y a de la lumière, il y a très probablement quelqu’un dans la maison et le risque pour un cambrioleur d’être découvert est bien plus important dans un bâtiment ou une entrée principale très bien éclairés. Il est donc conseillé d’installer un grand nombre de sources de lumière à l’extérieur de la maison, et si possible de les combiner avec une minuterie allumant et éteignant l’éclairage automatiquement à intervalles réguliers. Les détecteurs de mouvement qui déclenchent soudainement un flash lumineux sont particulièrement efficaces. Il est important de programmer de manière adéquate la distance de détection et la sensibilité, de sorte que l’appareil ne se déclenche pas à chaque passage d’un chat ou d’un chien devant le capteur.

Les éclairages de jardin sont à la mode

Un éclairage extérieur sophistiqué et bien pensé de la maison et du jardin est pratique et met en scène votre habitation – tout en élargissant de façon agréable l’espace habitable. A cet égard, il n’est pas nécessaire d’éclairer le jardin dans son intégralité, il s’agit plutôt de trouver les bons endroits. Ainsi, les arbres, arbustes et fleurs prennent l’apparence d’imposantes sculptures quand ils sont éclairés depuis le bas. D’une manière générale, un éclairage de jardin réussi résulte d’une combinaison de projecteurs, de bornes et d’appliques murales. Cela crée une ambiance harmonieuse et de la sécurité à l’extérieur.

Un conseil avisé est indispensable

Quelques points sont à observer quant à l’installation de l’éclairage et des autres équipements électriques dans le jardin ou dans les environs. Il convient de poser les câbles suffisamment en profondeur afin d’éviter le risque de trébucher à cause de fils non fixés dans le jardin. De plus, la lumière du jardin doit répondre à d’autres standards que l’éclairage à l’intérieur de la maison. En effet, le vent, la pluie, le tonnerre, le soleil et la neige peuvent mettre à mal l’éclairage extérieur.

Pour la planification et l’installation de votre éclairage extérieur, faites-vous conseiller par un spécialiste. Il sait de quoi il s’agit et connaît les solutions appropriées pour votre sécurité personnelle.