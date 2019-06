Téhéran a assuré lundi n'avoir subi aucun dégât à la suite de «cyberattaques» qui auraient été lancées, selon la presse américaine, contre des systèmes de défense iranien par les Etats-Unis. «Les médias s'interrogent sur la véracité de présumées cyberattaques contre l'Iran.

Je dois dire que cela fait longtemps que nous faisons face au cyberterrorisme [...] et à l'unilatéralisme» des Etats-Unis, a déclaré lundi sur Twitter le ministre des Télécommunications, Mohammad Javad Azari-Jahromi. «Aucune de leurs attaques n'a réussi alors qu'ils font beaucoup d'efforts en ce sens», a-t-il affirmé. «L'an dernier, nous n'avons pas fait échouer une attaque, mais 33 millions» grâce à un nouveau système de défense informatique, a-t-il ajouté.

Cyberattaques selon les médias

Samedi, des médias américains ont rapporté que les Etats-Unis avaient lancé des cyberattaques contre des systèmes de lancement de missiles et un réseau d'espionnage iraniens, deux jours après la destruction par Téhéran d'un drone américain.

Le président américain Donald Trump a annulé à la dernière minute des frappes programmées contre l'Iran après la destruction de ce drone de surveillance le 20 juin. Il a en revanche autorisé secrètement des représailles sous forme de cyberattaques contre les systèmes de défense iraniens, ont affirmé Yahoo! News et le «Washington Post».

Selon le journal «Washington Post», une des cyberattaques a visé des ordinateurs servant à contrôler des lancements de missiles et de fusées. Selon Yahoo! News, l'autre attaque informatique a frappé un réseau d'espionnage chargé de surveiller les passages de navires dans le détroit d'Ormuz.

D'après le Washington Post, ces cyberattaques, planifiées depuis plusieurs semaines, avaient été initialement proposées par les militaires américains comme riposte contre les attaques mi-juin contre des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Washington accuse l'Iran d'être à l'origine de ces attaques, ce que Téhéran nie. Le ministère américain de la Défense s'est refusé à tout commentaire.

Nouvelles sanctions américaines

Par ailleurs, les Etats-Unis s'apprêtent à annoncer lundi de nouvelles sanctions «majeures» contre l'Iran alors que la tension croissante entre les deux pays, nourrie d'incidents et d'invectives guerrières, fait craindre un embrasement.

Téhéran et Washington ont beau répéter ne pas chercher la guerre, les déclarations belliqueuses et les incidents se multiplient, dont des attaques d'origine inconnue contre des pétroliers et la destruction d'un drone américain par l'Iran dans la région du Golfe.

Dimanche, le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif a fait état pour la première fois d'un incident impliquant un drone américain le 26 mai qui, selon une carte qu'il a publiée sur Twitter, serait resté au moins 20 minutes dans l'espace iranien et aurait reçu trois «avertissements».

Avant de s'envoler pour l'Arabie saoudite, rival régional de l'Iran, et les Emirats arabes unis, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a jugé «enfantine» la carte publiée par M. Zarif. (afp/nxp)