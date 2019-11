Le cinquantenaire du Grand Chelem réalisé en 1970 par Margaret Court sera célébré lors de l'Open d'Australie en janvier, a annoncé samedi la Fédération australienne, qui fustige cependant les idées «rabaissantes» de la championne sur l'homosexualité et le mariage gay.

«La Fédération australienne respecte Margaret (Court) pour sa carrière incomparable et l'accueillera à l'Open d'Australie pour marquer l'anniversaire de cette date importante dans sa carrière», a expliqué Tennis Australia, qui célébrera la performance de Court par une série d'événements tout au long du tournoi.

Mais «la Fédération australienne ne partage pas les idées personnelles de Margaret, qui ont rabaissé et blessé beaucoup de membres de notre communauté depuis quelques années», a précisé Tennis Australia.

Australian Open 2020 will mark the 50th anniversary of Margaret Court’s historic Grand Slam.



Read more: https://t.co/JsGzCApps9