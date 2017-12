Les immatriculations de voitures neuves ont évolué dans la stabilité à un haut niveau cette année en Suisse. Elles devraient s'élever à quelque 316'000, contre un peu plus de 317'000 en 2016.

L'estimation se fonde sur les chiffres après onze mois, qui ont révélé que 282'000 véhicules neufs avaient trouvé preneurs. Les trois marques les plus vendues sont allemandes, à savoir dans l'ordre Volkswagen (VW), Mercedes et BMW, a indiqué jeudi l'Association indépendante du commerce automobile suisse (VFAS).

Derrière ce trio de tête, figurent la marque tchèque Skoda (groupe VW), allemande Audi (VW) et allemande Opel (groupe français PSA). Plus loin, on trouve la marque française Renault, américaine Ford (pour ses modèles fabriqués en Europe), espagnole Seat (VW) et italienne Fiat.

Ce classement des marques les plus sollicitées montrent que finalement le groupe VW n'a que peu souffert, en Suisse du moins, de l'impact négatif du scandale international des moteurs diesel truqués. Ce dernier avait éclaté au grand jour à l'automne 2015, avec de lourdes conséquences financières aux Etats-Unis notamment.

Des voitures grises

Selon la VFAS, les immatriculations en décembre devraient porter sur environ 34'000 voitures. Les chiffres montrent par ailleurs que la couleur la plus sollicitée est le gris, devant le blanc et le noir, précise le communiqué. Les importations directes ou parallèles se sont taillé une part de marché de près de 7%, précise le communiqué.

Début décembre, auto-suisse, l'association faîtière des importateurs automobiles de Suisse, avait signalé que près de 283'000 voitures neuves avaient été immatriculées en Suisse entre janvier et fin novembre. Ce nombre ressortait en hausse de 0,3% par rapport à la période correspondante de 2016. (ats/nxp)