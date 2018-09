Le pilote helvète, néophyte de la discipline, a été éliminé dès la Q2 en vue de la course qui se disputera dimanche à Riga, en Lettonie. Le pauvre Nico Müller n'a pas pu y faire grand chose... L'arrivée de cinq voitures de front était forcément une mauvaise idée.

SQUEEEEEEZE!



It's the widest part of the whole track guys, why are you all going for the same piece of tarmac! pic.twitter.com/JqL7jvMbti