Où? Samedan(GR) Quand? 21-23 février et 23-25 février Durée? 3 jours Combien? 2990 fr. par personne, inclus 2 nuits avec petit-déjeuner et repas Quoi? Exercices de maîtrise (handling, maîtrise de l'auto, freinage, initiation au drift) *Tous les modèles Porsche sont à disposition

Les conditions sont idéales: de la glace, recouverte de neige, par une température de -16 degrés. De quoi faire se dresser les cheveux sur la tête du conducteur lambda. Mais, si on a fait le déplacement jusqu’au Québec, c’est justement pour y trouver ces conditions extrêmes. Et un cadre propice à ce que l’on est venu chercher: apprendre à maîtriser une 911 dans un environnement hivernal, disons, «exigeant».

Pour préparer ses clients, Porsche, comme bien d’autres marques, organise des cours sur neige et glace. Mais, réputation oblige, les «camps» Porsche sont tous orientés sur la conduite sportive. C’est pourquoi on va se retrouver au volant de 911 flambant neuves. Et, pour que l’apprentissage soit le plus optimal possible, on disposera tantôt d’une version 4 roues motrices, tantôt d’une simple Carrera S. Et, en guise de mentor, Pierre Des Marais, un ancien pilote québécois à l’accent aussi coloré que le paysage est blanc. T’es-tu prêt? Embarque donc dans ton char…

Premier exercice, basique: un immense rond d’une quarantaine de mètres de diamètre. But du jeu: tourner en rond. Mais, avec une Carrera 4 S, l’exercice se corse au fur et à mesure que la vitesse augmente. Sous la poussée des 420 chevaux de la bête, les roues avant, pourtant très modérément braquées, se mettent à glisser: sous-virage typique. Que faire? Freiner. Ou couper les gaz. De façon à ramener du poids sur l’avant de la voiture. Et puis «débraquer», pour ramener les roues dans l’axe et récupérer le contrôle de la voiture. Si on met trop de gaz? C’est l’inverse: le train arrière essaie de dépasser le capot: c’est le survirage.

Et c’est exactement ce que Pierre veut: nous faire «sentir» les limites du comportement de la Carrera 4S. Les consignes sont claires: jamais un coup de volant, de gaz ou de frein brusque. Et puis regarder loin, là où on veut aller. La fin de l’exercice se transforme en partie de «drift» débridée: voiture en travers, on joue avec le volant, pour déterminer l’angle, et les gaz, pour modifier le rayon de notre carrousel infernal. On rentre avec la voiture crépie de neige sur le côté. Et les félicitations du jury, pour la note «artistique».

Second exercice, plus difficile: le slalom. Pas si simple de réussir à faire glisser l’arrière d’une 4×4 pour la faire enrouler autour des cônes. Le truc de Pierre? TBA ou turn-brake-accelerate. D’un coup de volant sec, on déséquilibre la voiture. D’un petit coup de frein, bref mais énergique, on fait glisser l’arrière tout en ramenant le volant en position droite, puis on réaccélère, pour induire un mouvement de pendule, histoire de passer le cône suivant. Pas simple d’abuser le système de traction intégrale qui, lui, essaie plutôt de faire aller l’auto tout droit!

Réaliser un «rallye flip»

Vous pensez avoir fait le plus dur? Erreur! Passage au rallye flip, cette manœuvre inventée par les pilotes de rallye scandinaves qui «balançaient» leur auto comme personne pour passer des virages en épingle.

Le principe? Le même que pour le slalom. Sauf qu’avant d’aborder un virage serré à droite, on met d’abord la voiture en travers, museau à gauche toute, pour mieux la faire pivoter ensuite vers la droite, avant là aussi de réaccélérer. Là encore, les apprentis rallymen vont suer. Et les Carrera S – à propulsion cette fois – décriront pas mal de trajectoires aussi aléatoires qu’erratiques avant de passer, en douceur, le cap tant redouté.

Dernier exercice au menu, une combinaison des trois précédents, qui nous verra arriver lancés à fond de 2e, balancer la voiture à droite, induire un drift, passer une courbe à droite assez ouverte, puis faire basculer le museau à gauche pour un second virage, pour finir par un nouvel effet pendule dans un dernier virage à droite. Le métier commence à rentrer: les Porsche dansent, glissent, envoient des gerbes de neige. On frôle Art on Ice…

Après quatre heures d’exercice, le constat est clair: la plupart de ces manœuvres sont loin d’être «naturelles». Et demandent explications détaillées et, surtout, beaucoup, beaucoup de pratique. Mais, en cas d’imprévu, elles peuvent sauver de la tôle, voire des vies. C’est exactement dans ce but que Porsche organise des cours à l’intention de ses clients.

Alors, évidemment, le prix est assez élevé. À la hauteur de l’entraînement et des conseils dispensés. Vous n’avez pas le budget? Il existe d’autres solutions (TCS, par exemple). L’essentiel? C’est de suivre un de ces cours, au moins une fois dans sa vie de conducteur. Avec, au mieux, des piqûres de rappel régulières. En Suisse, ça devrait même être indispensable à l’obtention du permis de conduire! (Le Matin)