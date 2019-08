Le nouveau SUV de BMW, le X6, sera présenté au salon de Francfort le 12 septembre prochain. Mais le constructeur vient de diffuser des photos d'une version très spéciale de ce modèle: l'automobile la plus noire jamais produite.

Pour ce faire, BMW s'est associé à la société Surrey NanoSystems, qui a inventé le Vantablack, une matière faite de nanotubes de carbone qui a la propriété d'absorber 99,965% de la lumière. Une version sprayable a été crée exprès pour peindre un modèle de la X6, mais légèrement différent du Vantablack originel, explique le site DeZeen. Celui utilisé pour la voiture n'absorbe que 99% de la lumière. Ceci afin que l'on distingue au moins quelques angles du SUV.

Cerveau trompé

Car un noir si profond fait perdre toute notion de tridimensionnalité et le cerveau humain le voit plutôt comme un vide, un trou. BMW a choisi son X6 pour en faire le premier véhicule Vantablack au monde car celui-ci a des formes et des éléments très spécifiques, comme sa calandre en aluminium et ses phares jumeaux. Ce qui fait qu'on reconnaît cette automobile encore très facilement en noir absolu, même si ses contours sont difficiles à discerner.

Le X6 a suffisamment d'éléments qui ressortent pour être reconnaissable, même en noir total. Photo BMW

La firme allemande a sorti ce modèle très spécial un peu par jeu et pour tester la technologie. Mais elle lui servira réellement car il compte bien utiliser cette peinture sur ses futurs prototypes. On sait que les constructeurs rivalisent d'imagination pour, lors des premiers essais sur piste de leurs nouveaux modèles, cacher leurs lignes aux espions de la concurrence. Le Vantablack devrait se révéler extrêmement efficace à ce jeu-là.