Partenaire du GIMS 2018 (Salon de l'auto de Genève, pour les intimes), SuisseEnergie a conçu un moyen ludique d'attirer l'attention sur les voitures les moins polluantes qui seront exposées dans les halles de Palexpo du 8 au 18 mars prochains. Pour cela, elle a mis au point une nouvelle version de son application «Salon Car Collector».

Téléchargeable telle quelle en tant qu'App, ou utilisable depuis le site mobile du projet co2auplancher, elle vous permettra, tout en visitant le salon, de chercher et de photographier six voitures parmi celles répondant aux critères de la campagne: ne pas émettre plus de 95 grames de CO2 par kilomètre parcouru. Il vous suffira alors d'envoyer vos six clichés pour pouvoir participer au tirage au sort d'une Ford Mondeo Hybrid (valeur 39'900 fr).

Histoire de simplifier un peu la «chasse», la liste exhaustive de ces voitures à haute efficacité énergétique est comprise dans l'application et, grâce à un plan des halles, on vous indique la position de leur stand. Vous y trouverez également le magazine officiel du salon. De quoi découvrir et vous forger votre propre avis sur ces voitures plus vertes que vertes qui satisfont déjà aux normes qui entreront en vigueur en... 2020. (Le Matin)