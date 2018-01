La nouvelle a fait l'effet d'une petite bombe: en pleine restructuration depuis son rachat par le groupe PSA, Opel ne viendra pas au GIMS, le Geneva International Motor Show qui se tiendra à Palexpo du 8 au 18 mars prochains! Dans le grand public, logiquement, on s'émeut d'une telle décision. Les nombreuses réactions qui ont suivi l'annonce en sont la preuve. Pour autant, ce renoncement n'est pas si illogique, voici pourquoi...

Premier point, la situation financière d'Opel: placé depuis des années sous l'égide de General Motors, le constructeur allemand est passé l'an dernier dans le giron du groupe PSA Peugeot Citroën. Or, ce n'est un secret pour personne, Opel est déficitaire de façon chronique. Patron de PSA, Carlos Tavares a bien saisi le potentiel qu'il pouvait tirer du rachat de la marque à l'éclair mais, pour l'instant, l'heure est plutôt à la restructuration «en profondeur». En clair, PSA essaie de voir où il peut économiser, pas dépenser.

Second point, le manque d'«actualité»: (mauvais) hasard du calendrier, il se trouve qu'Opel n'a aucun nouveau modèle prêt à sortir du pipeline. Sa gamme s'est étoffée, mais la dernière nouveauté Grandland X (construite sur une base... PSA) est arrivée juste à temps pour le dernier Salon de Francfort en septembre 2017. Pour l'instant, aucune nouveauté ne pointe le bout de son capot. On comprend dès lors mieux que PSA ne veuille pas absolument faire le forcing pour venir à Genève pour y faire de la «figuration».

Reste que, pour la Suisse, cette absence est vécue comme un traumatisme. D'abord parce que Genève est un salon où, traditionnellement, tous les grands constructeurs ont du plaisir à venir. Hormis Mini et Tesla, c'est simple: aucune star n'avait jamais boudé Palexpo. Ensuite, parce que, pendant des années, Opel avait entretenu un lien aussi étroit que particulier avec notre pays: les plus âgés se rappellent encore de l'usine d'assemblage de Bienne où les voitures estampillées GM recevaient leur célèbre autocollant soulignant fièrement leur «Swiss Finish».

Mais les temps changent. À l'heure actuelle, des notions comme «tradition» ou «fidélité» ne pèsent plus très lourd face aux implacables exigences de la logique économique. Il va donc falloir s'y faire, il n'y aura pas d'Opel à Genève cette année. Tant pis pour les organisateurs. Et tant pis pour Opel, qui se prive d'un très bel écrin pour venir présenter ses modèles actuels au public. Dans le contexte privilégié du Salon, le simple fait d'être présent et de permettre aux nombreux visiteurs d'approcher les véhicules pour en découvrir les points forts peut amener des indécis jusqu'à l'acte d'achat. C'est bien là que réside le principal intérêt de ces grands rassemblements de belles carrosseries. (Le Matin)