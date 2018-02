Une route glissante? Une chaussée recouverte de neige à la sortie d'un tunnel? Une plaque de verglas qui vous déséquilibre? Une voiture arrêtée qu'il faut éviter alors que vous roulez à la limte de l'adhérence? Dans ce genre de situation, vous avez peu de temps pour réagir. Et il faut impérativement réagir juste, vous n'aurez pas de seconde chance.

La plupart des conducteurs l'admettent: face à ce genre d'imprévu, ils se sentent souvent désarmés. Une excellente raison, donc, pour écouter les conseils de Pierre Des Marais. Cet ancien pilote québécois décortique les trois principes fondamentaux: braquer juste, freiner juste, regarder juste.

Et, pour que les explications soient encore plus claires après la théorie, on vous offre un petit tour embarqué. Histoire de constater en «live» comment appliquer ces bons conseils. Vous êtes prêts? Attachez votre ceinture... (Le Matin)