Ne dites surtout pas que le Jaguar E-Pace est le petit frère du F-Pace, ça contrarierait beaucoup son designer, le célèbre Ian Callum! Regardez-le de plus près et la démarche du patron du style Jaguar vous bondira aux yeux. Non, vous ne rêvez pas: il y a bien de la F-Type dans ce E-Pace. Ces phares en amande, la ligne musclée des flancs, l’ensemble des optiques arrière: tout trahit la filiation de style: racé, élégant et dynamique.

De fait, le E-Pace est un très beau véhicule. Son allure générale ramassée, campée sur la route, donnerait presque l’impression qu’il est constamment en mouvement. Hormis les roues – qui ne sont jamais assez grandes à ses yeux –, on voit que le dernier bébé plaît à Callum. Dont les yeux, d’ailleurs, brillent d’un éclat particulier quand il décrit sa création. À l’intérieur comme à l’extérieur, c’est clair, il le trouve attirant. On vous laisse juge mais, à notre avis aussi, l’exercice est réussi.

Mais sans ramage, le plus beau des plumages n’est rien. Pour savoir ce que valait ce E-Pace sur la route, Jaguar a choisi un sacré terrain d’essai: les petites routes de l’arrière-pays corse! Quelle gageure! Étroites, tortueuses à souhait et recouvertes d’un asphalte à la qualité, disons, «hautement aléatoire», ces petites routes menant de la mer à Zonza en traversant le superbe parc national offraient des conditions aussi changeantes que variées.

En pleine tempête

Après le trafic matinal du réseau littoral, le passage aux routes de forêt puis de montagne nous aura permis d’essayer le SUV sous le soleil, puis dans le brouillard avant d’affronter… la tempête déchaînée au moment de redescendre le versant ouest de la montagne. Dantesque! Aux nuages qui semblaient se ruer, littéralement, sur la route et aux pins qui donnaient dangereusement du gîte s’ajoutaient des rafales de pluie battante qui venaient ricocher furieusement sur le pare-brise.

Au milieu de cette apocalypse miniature, le E-Pace, lui, traçait son chemin sans broncher! Confortablement calés dans le cuir des sièges enveloppants, on a même eu tout loisir de passer de «Comfort» à «Dynamic» pour le forcer à être plus agressif encore. Et, comme ça ne suffisait pas, on a fini par débrancher le contrôle de stabilité, histoire de lever les derniers doutes. Le verdict est clair: l’engin est bien né! Sa traction intégrale lui garantit une tenue de route au-dessus de tout soupçon. Et quand on débranche le DSC, on perçoit mieux la bascule de la puissance sur le train arrière à l’accélération, qui lui donne un petit supplément de conduite dynamique.

N’allez pas croire pour autant que ce véhicule soit, à l’instar du Stelvio Quadrifoglio d’Alfa Romeo, un SUV «de course». Si la version essence de 300 ch peut, l’espace de quelques virages, donner le change, son 4 cylindres turbo se met très vite à crier dans les aigus sous les régimes qu’on lui impose. Quant à la version diesel de 240 ch, elle manque par trop d’explosivité et de réactivité pour faire illusion. Et son surplus de poids sur le train avant accentue la tendance au sous-virage. De quoi mettre, assez vite, un frein à une conduite réellement sportive.

Le choix du gentleman driver

En revanche, son couple respectable, son bon équilibre général et le confort de son habitacle cosy en font un choix parfait pour une conduite dynamique dans la limite des prescriptions légales. Une remarque qui vaut aussi pour la version essence, dont le moteur, la boîte et… les freins préféreront nettement un style de conduite gentleman driver plutôt que fast and furious. C’est là, en somme, le seul «reproche» que l’on pourrait faire à ce E-Pace, tant il est vrai qu’on attendrait a priori d’une Jaguar une plus grande propension à sortir ses griffes. Et à feuler de façon plus grave, à la manière d’une F-Type V8, par exemple. (Le Matin)