La semaine dernière déjà, dans ces colonnes, on vous parlait de la nouvelle BMW M5. De cette berline survoltée que le constructeur allemand a dotée, pour la toute première fois, d’une traction intégrale sur mesure baptisée «M xDrive». Hérésie ? Ou pas ? Le premier contact nous avait permis de tester l’engin sur le circuit d’Estoril. De quoi conclure, après quelques tours de piste sur bitume sec, puis détrempé par l’orage, que cette «greffe» a priori contre nature ne dénaturait en rien les qualités de la voiture. Au contraire.

Seulement voilà: en Suisse il n’y a pas de circuit. Et les autoroutes sont limitées à 120 km/h. Donc, à moins de prévoir des week-ends sportifs sur les circuits de nos voisins, ou d’avoir souvent l’occasion d’aller se promener sur les Autobahnen allemandes, toute cette débauche de technologie ne rime pas à grand-chose. Quoique…

Car si notre verte Helvétie ne dispose pas de circuit, elle voit souvent ses routes se recouvrir de neige. Et, justement, on vient d’avoir l’occasion de tester le système de traction de la BMW dans des conditions hivernales plutôt extrêmes: une piste de glace recouverte de neige, juste à côté de la piste d’aviation de Saanen, à deux pas de Gstaad. Un terrain de jeu idéal pour pousser l’engin dans ses derniers retranchements. Au menu: quelques tours pour s’habituer aux réactions de la voiture et pour tester les cinq modes de traction à disposition. Puis un «slalom parallèle», histoire de comparer l’efficacité du système face au classique «xDrive» de BMW. Et enfin une vingtaine de minutes de «piste libre» lors desquelles on a pu librement jouer à Art on Ice au volant de la M5. Le verdict? Mention «excellent» ! Voici pourquoi…

Qui peut le plus peut le moins

Le système de traction intégrale qui équipe la M5 permet de choisir, à la carte, le degré d’assistance souhaité. De «complet», pour une sécurité maximale, à «rien du tout», pour les pilotes les plus expérimentés qui souhaiteraient se faire plaisir. Et ça fonctionne !

Premier contact, donc, avec le 4x4 à 100%. Qui peut le plus peut le moins: volant braqué, gaz à fond, l’électronique bride la cavalerie qui voit peut-être une quarantaine seulement de ses 600 chevaux libres de s’exprimer. Résultat, la voiture suit la ligne du virage, presque sans dévier ! Bluffant.

On passe alors en mode 4WD Sport. Le contrôle est toujours là, mais privilégie la traction, tandis que l’assistance réduite laisse un peu plus de latitude au train arrière. La voiture suit toujours le virage, mais une légère tendance au survirage pointe le bout du museau.

Assistance entièrement éteinte

Arrive alors la partie 100% fun: en pressant plus de trois secondes sur le bouton de commande, on débranche complètement le système de stabilisation automatique. Et là, ô bonheur, trois nouveaux choix s’offrent à vous: 4WD, 4WD Sport ou 2WD.

Dans les deux premiers, vous bénéficiez toujours de la traction intégrale, mais le poids et l’élan de la voiture vont vous obliger à jouer du volant pour récupérer la tendance à la glisse avec le contre-braquage. Amusant quand on est sur une piste fermée, sans risques liés au trafic.

Reste la dernière position. Celle dans laquelle votre M5 redevient une «Béhème» classique à propulsion. Mais avec 600 chevaux et un couple de 750 Newtons/mètre, il va vous falloir de sacrées notions de pilotage pour parvenir à maîtriser sa fougue. Tenir la ligne du drift ou effectuer un slalom serré sans pulvériser les cônes demande une maîtrise plus que fine de l’accélérateur et du contre-braquage. Mais, on l’avoue, c’est de loin le mode le plus jouissif, encore une fois, sur une piste fermée et sans risques.

De quoi conclure deux choses: d’abord, que la technologie est ultraefficace et, ensuite, qu’il faudrait absolument multiplier ce genre d’installations en Suisse. Pour que tous les conducteurs puissent venir s’y exercer à la conduite sur neige au moins une fois par an ! (Le Matin)