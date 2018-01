Le futur visage d’Aston Martin, c’est lui! Le SUV de la marque sera construit en s’inspirant de ce concept présenté au Salon de Genève en 2015. Pour sa fabrication, Aston a longtemps hésité. C’est finalement un ancien aérodrome de St Athan in Glanmorgan, dans le sud du Pays de Galles, qui a été choisi, en 2016, pour y établir la nouvelle chaîne de production, plutôt que l’État américain de l’Alabama longtemps en lice. À l’époque, le premier ministre James Cameron avait qualifié ce choix de «merveilleuse preuve de confiance en l’économie britannique», tandis que Carwyn Jones, chef du gouvernement du Pays de Galles, parlait de la «féroce compétition remportée par sa région face aux 20 autres sites envisagés». C’était avant le Brexit… «Aucune importance: l’infrastructure existante, l’existence d’une main-d’œuvre qualifiée et la proximité de l’Université de Cardiff ont fait pencher la balance, pas la politique», le CEO Andy Palmer dixit.

Ce pourrait être une scène du prochain film de James Bond: lancée à fond sur une autoroute, une Aston Martin fait des appels de phare et tente de doubler une Ferrari. Sauf que ce scénario n’a rien d’une fiction et que la scène se déroule dans les milieux de la finance internationale.

Propriété d’un fonds d’investissement italien – Investindustrial d’Andrea Bonomi, qui a acquis 37,5% d’Aston Martin en 2012 pour 190 millions d’euros (224 millions de francs) – de deux investisseurs koweïtiens – Investment Dar et Adeem Invest –, le constructeur anglais basé à Gaydon, dans les Mid­lands, a retrouvé la santé après des années de turbulences.

Modèles à succès et plans d’avenir

Oubliées les vaches maigres, définitivement enterrée la phase de flou assez peu artistique traversée sous l’égide de Ford: désormais, Aston Martin peut regarder vers l’avenir! Fort des succès de la DB11 et de la Vantage (dont la presque totalité de la production 2018 est d’ores et déjà vendue!), le nouveau patron Andy Palmer, un ex de Nissan, peut enfin goûter aux fruits de son plan de relance.

Pour la première fois depuis 2008, l’entreprise a franchi le cap des 5000 véhicules vendus; 5100 très exactement, ce qui devrait lui permettre de faire mieux que les 180 millions de livres (240 millions de francs) d’EBITDA qui avaient été initialement prévus pour 2017, pour un chiffre d’affaires de 840 millions de livres (1,12 milliard de francs). De quoi viser une valorisation via une entrée de la marque en Bourse. Une entrée en Bourse? Voilà bien un «serpent de mer» qui a déjà plusieurs fois été évoqué concernant Aston Martin. Sauf que, cette fois, les rumeurs reposent sur des bases financières solides.

Et sur une vision d’avenir en parfaite adéquation avec les tendances actuelles du marché automobile. À savoir le lancement d’un SUV – le déjà prénommé DBX – dont le début de la production sur les chaînes d’assemblage de l’usine que possède la marque au Pays de Galles est agendé pour début 2019. Sans oublier l’objectif clairement annoncé d’équiper tous ses futurs véhicules de batteries à l’horizon 2020.

L’exemple n’est pas sans rappeler la manœuvre opérée, il y a deux ans, par le grand patron du Fiat Group, Sergio Marchionne, pour son prestigieux cheval cabré. Une fois entrée à la Bourse de New York et celle de Milan, Ferrari a vu sa marge Ebitda ajustée dépasser les 30%. Les stars de Maranello pèsent aujourd’hui 22 milliards de dollars en Bourse, soit plus de 18 fois ses revenus attendus pour 2018!

Selon Bloomberg, c’est à un scénario identique que rêve Andy Palmer. Dans ses calculs, il se verrait bien atteindre une valorisation de 5 milliards de livres (6,64 milliards de francs), ce qui la placerait à la hauteur de sa rivale italienne et en ferait la plus grosse introduction en Bourse du secteur depuis celle de Ferrari. Selon l’agence financière, il ne s’agirait pour l’instant que de premières discussions, sans qu’aucune décision définitive n’ait encore été prise formellement.

Pas de commentaire

Interrogé par l’AFP, le groupe Aston Martin s’est «refusé à commenter des spéculations sur l’avenir de son actionnariat ou la réorganisation de son capital». Son directeur du marketing Simon Sproule ajoutant que, «pour l’instant, la direction reste avant tout concentrée sur l’exécution de son plan stratégique, le renouvellement de ses modèles ou encore sa rentabilité.» Dont acte. (Le Matin)