On l’admet sans ambages: au prix où sont vendues les voitures électriques à l’heure actuelle, batterie comprise ou pas, on est loin d’être convaincus qu’elles représentent une alternative crédible à la voiture traditionnelle. Surtout au vu de l’énorme différence qui existe entre «autonomie annoncée» et autonomie en utilisation «réelle».

Alors, quand BMW a parlé d’une nouvelle i3S dont l’autonomie, justement, mesurée selon les nouvelles normes NEDC (New European Driving Cycle) atteignait 290 à 300 km, on a forcément voulu essayer. D’autant plus que ces chiffres étaient étayés par une autonomie de 235 à 245 km selon les normes WLTP (Worldwide harmonised Light duty driving Test Procedure – un protocole européo-nippo-américain) plus sévère et même 200 km annoncés officiellement… par BMW en «conditions quotidiennes réelles». On s’est donc rendu dans la banlieue de Lisbonne pour un essai grandeur nature.

Première constatation, la i3 est une voiture qui ne fait pas «gadget». Le look extérieur a beau être futuriste, il n’en conserve pas moins les gènes du design typique de BMW. La voiture est élégante, intéressante et même sportive: logique, ce n’est pas pour rien que le constructeur a ajouté la lettre «S» à la dénomination. Un peu plus basse, plus large que la i3 de base, elle a plutôt fière allure.

Une grande autonomie

À l’intérieur, on apprécie le côté «conséquent» du constructeur bavarois. L’habitacle est plutôt chic, comme pour toute BMW qui se respecte, mais de grandes portions du tableau de bord ou des panneaux de portières sont réalisés en matériau recyclé. De quoi faire vert, tout en restant chic: une démarche intéressante et qui a le mérite d’aller au bout du concept. Mais ce qu’on voulait voir, c’était ce que cette jolie voiture à piles avait dans le ventre. Alors, en route !

Départ de l’aéroport, la «jauge» affiche 260 km d’autonomie. Première portion, dans le trafic urbain. Un long boulevard à la descente et, déjà, les premiers effets intéressants de la conduite électrique: en s’y prenant bien, plus besoin d’utiliser les freins ! Le système de récupération est tellement efficace qu’en coupant les gaz assez à l’avance on s’arrête au feu sans toucher la pédale. Bien vu ! D’autant mieux que, après quelques minutes de ce régime, la jauge affiche… 280 km! En effet, l’ordinateur calcule l’autonomie non seulement en fonction de ce qui reste d’énergie dans la batterie mais aussi en fonction de votre mode de conduite.

S’ensuit un long et intéressant périple dans les petites ruelles tortueuses de la vieille ville de Lisbonne. Là, le petit gabarit et le rayon de braquage impressionnant de la i3S font merveille. On se faufile entre trafic, murs et… tramways avec une facilité frôlant l’insolence. Après une douzaine de kilomètres parcourus, statu quo: 277 km de «réserve». Place, ensuite, à une portion «roulante» sur les grandes rues du bord de mer. L’occasion d’apprécier le punch du moteur et l’impressionnante capacité d’accélération d’une voiture électrique. Convaincant !

Seconde halte, pour un workshop sur l’aspect «durable» de la voiture. Explications circonstanciées sur l’utilisation de plastique recyclé pour la fabrication des composants de la carrosserie. De quoi endormir, momentanément nos scrupules quant à l’origine pas toujours «verte» de l’électricité utilisée. Passons…

Dernier tronçon pour aller jusqu’au circuit d’Estoril, où nous attend un petit parcours comprenant slalom, épingles ultraserrées et même une petite portion sur un revêtement glissant. De quoi vérifier l’efficacité des assistants chargés de veiller à la tenue de route. Au final ? Un trajet confortable, avec climatisation, chauffage et radio enclenchés, une conduite sûre et efficace et… plus de 180 km «restants» au compteur, malgré nos accélérations sur le «circuit». Convaincant. Même à 43 900 francs. (Le Matin)