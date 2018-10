Que dit la loi en Suisse?

En Suisse, aucune obligation légale ne stipule que le véhicule doit être équipé de pneus d’hiver durant l'hiver, rappelle le TCS. Mais le conducteur doit pouvoir garder en permanence la maîtrise de son véhicule en toute situation.



Si, en cas d’accident, sa responsabilité est mise en cause parce que son véhicule n’était pas équipé adéquatement, son assurance peut réduire ses prestations ou même se retourner contre lui pour négligence. «Tout conducteur est obligé de circuler dans un véhicule d’utilisation sûre et fiable. Lors de conditions hivernales, circuler munis de pneus d’été ne remplit pas cette obligation et ceci est donc punissable.»



Le TCS rappelle que le profil minimum du pneu exigé par la loi est de 1,6mm. Mais il recommande un profil de 4mm.