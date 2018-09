Le fabricant italien de voitures de luxe Ferrari va mettre un coup d'accélérateur sur l'hybride, tout en misant sur des séries spéciales, dont un nouveau concept baptisé «Icona» (Icône) pour booster ses bénéfices d'ici à 2022.

Le lancement du premier SUV, un créneau extrêmement porteur et sur lequel Ferrari est l'un des derniers à se positionner, est en revanche retardé «à la fin du plan» stratégique 2018-2022.

Le plan a été dévoilé mardi à Maranello, siège historique du groupe, par le nouveau directeur général, Louis Camilleri. Ce dernier a pris les commandes de Ferrari le 21 juillet après la brusque dégradation de l'état de santé de Sergio Marchionne, décédé quelques jours plus tard.

Ferrari entend faire passer son chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros en 2017 à près de 5 milliards en 2022, une hausse portée par de nouveaux produits. Entre 2019 et 2022, le constructeur lancera 15 nouveaux modèles, avec une augmentation «significative» du prix moyen de vente, a expliqué le directeur commercial, Enrico Galliera.

Conséquence: les bénéfices doivent aussi bondir. L'Ebitda ajusté doit quasi doubler, de quelque 1,1 milliard d'euros prévu en 2018 à 1,8-2 milliards en 2022. Ce chiffre représente néanmoins une légère révision de l'objectif fixé par M. Marchionne, qui visait 2 milliards d'euros.

