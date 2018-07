Qui n'a pas entendu un jour la radio annoncer des bouchons sur la route suite à une voiture en feu? En effet, les incendies de véhicules ne sont pas rares en Suisse. Ils sont même courants. Ainsi l'assureur Allianz Suisse a annoncé jeudi qu'il enregistrait chaque année près de 400 déclarations concernant des véhicules endommagés par un incendie ou un dégagement de fumée. Soit plus d'un incident par jour, rien que pour cet assureur.

Des fuites d'huile ou de carburant

«Ce chiffre est stable depuis plusieurs années», explique le porte-parole Bernd de Wall. S'il n'existe pas de statistique officielle sur le nombre global de cas dans notre pays, il estime entre 2000 et 3000 le nombre de sinistres de ce type par année en Suisse, tous véhicules moteur confondus. «Mais ce n'est pas énorme si on compare ce chiffre au nombre de voitures immatriculées (ndlr: 6,1 millions en 2017) dans notre pays», prévient-il.

Les principales causes d'incendie sont les fuites d'huile ou de carburant, indique Allianz. «Les projections d'huile ou d'essence dues à des durites endommagées ou des joints défectueux sur les pièces chaudes du moteur peuvent vite provoquer un embrasement», précise-t-il.

Un court-circuit dans les câbles électriques est aussi l'une des causes régulières d'un départ de feu. Coût moyen d'un sinistre: 5000 francs. Mais le prix peut grimper très vite si la voiture est un modèle de luxe. «Le cas le plus cher que nous avons enregistré nous a coûté 600'000 francs», souligne Bernd de Wall.

Pas de différence selon le mode de propulsion

Y a-t-il des différences selon que l'on roule avec une voiture à essence, une hybride ou une toute électrique? Selon Allianz, le mode de propulsion ne joue aucun rôle. Pourtant, les voitures électriques sont la hantise des pompiers. Ainsi, lors d’un choc, les batteries risquent de s’enflammer spontanément.

«L’incendie qui s’ensuit atteint des températures telles qu’il est pratiquement impossible de l’éteindre», avait mis en garde Urs Bächtold, directeur de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers, dans la Tribune de Genève en mai dernier.

Pas de quoi paniquer pour autant, même si les incendies de voiture sont spectaculaires. «Il n'y a que dans les films américains que les voitures explosent au bout de quelques secondes. En réalité, un incendie parti du compartiment moteur a besoin de plus de cinq minutes pour gagner l'habitacle», relativise Markus Deplazes, responsable Sinistres d'Allianz Suisse. Du coup, il y a largement le temps de sortir du véhicule pour se mettre à l'abri.

Comment réagir?

Et que faire en cas d'incendie? Il faut bien sûr s'arrêter aussi vite que possible sur la bande d'arrêt d'urgence ou sur le bord de la route, allumer les feux de détresse et couper le moteur. Ensuite, il s'agit de mettre à l'abri les occupants de la voiture et de s'éloigner rapidement de cette dernière. Puis appeler les pompiers et tenter d'éteindre l'incendie avec un extincteur.

A noter que plus le véhicule est ancien, plus le risque d'incendie est élevé. «Avec le temps, les durites peuvent s'abîmer et devenir poreuses, et les câbles s'usent. Sans parler des dégâts que peuvent causer les morsures de martres.» Du coup, mieux vaut entretenir régulièrement sa voiture si elle est âgée afin de se prémunir au mieux du feu. (nxp)