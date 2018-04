L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), leader du championnat 2018 de Formule 1, a décroché la pole position du Grand Prix d'Azerbaïdjan, 4e manche de la saison, sur le circuit urbain de Bakou samedi.

Auteur de sa troisième pole d'affilée, Vettel partira dimanche devant le champion en titre, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), et l'autre Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas. En 4e et 5e positions sur la grille, les Red Bull de l'Australien Daniel Ricciardo et du Néerlandais Max Verstappen précèderont le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari) et le Français Esteban Ocon (Force India). (afp/nxp)