L'action Tesla chutait mardi. Une enquête sur un accident de voiture du constructeur automobile américain a été ouverte.

Le cours de l'action Tesla a cédé plus de 8% mardi à Wall Street, après que la National Transportation Safety Board (NTSB), l'agence américaine qui enquête sur les causes des accidents, a annoncé l'ouverture d'une enquête sur un décès survenu avec un véhicule électrique du constructeur.

Vendredi dernier, une Tesla Model X a heurté la berme centrale d'une route en Californie avant d'être elle-même heurtée par des voitures arrivant en sens inverse. Le conducteur de la Tesla, gravement blessé, a succombé à ses blessures à l'hôpital.

Tesla a fait remarquer que le système de protection devant la berme de la route avait été retiré «ou détruit dans un autre accident sans être remplacé ce qui explique la violence du choc».

#Tesla releases blog post overnight on last Friday's crash that killed a Model X driver on southbound 101 in Mountain View at the 85 carpool flyover. They say highway safety barrier (crash attenuator) was not there when crash happened. https://t.co/2vf5i7vwdg