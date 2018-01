Le cœur bat plus vite, le regard se porte au loin, les gestes se font plus précis, plus incisifs… Au volant de certaines voitures, le conducteur a le sentiment de pénétrer dans une dimension parallèle où tout est plus rapide, plus intense, comme s’il venait de passer au travers d’une sorte de porte spatio-temporelle.

C’est l’expérience que nous avons pu vivre au Portugal quand, après avoir parcouru quelques kilomètres sur route ouverte au volant d’anciens modèles de la gamme des BMW Serie 5 badgées M, on a enfin pu prendre le volant de la toute dernière version de la «superberline» allemande.

«Superberline» parce que, une fois sorti des ateliers, le moteur V8 TwinPower Turbo de 4,4 litres de cette limousine bavaroise affiche des chiffres étonnants: 600 chevaux et 750 Nm de couple! De quoi donner le tournis rien qu’en les lisant? Vous n’y êtes pas! La vraie révolution est ailleurs: pour la première fois de l’histoire, BMW a doté sa M5 d’une… transmission intégrale!

Comment? Une hérésie? Un peu comme si Alfa Romeo ou Lamborghini annonçaient vouloir produire un SUV de course? Eh oui, il va falloir s’y faire: les temps changent. Et, après l’avoir essayée, on peut vous l’affirmer sans rougir: c’est pour le mieux! Parce que cette M5 «4×4», croyez-nous, c’est de la balle!

Traction intégrale intelligente

Car, ne vous y trompez pas, si BMW a doté sa sprinteuse d’une transmission intégrale, elle y a mis les formes. Et, chez BMW, «mettre les formes» revient immanquablement à «exploiter à fond la technologie». En l’occurrence, cette transmission intégrale est intelligente et s’adapte aux conditions de route en moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire. Mais ce n’est évidemment pas tout! Les clients de BMW M étant, pour la plupart, des aficionados de la conduite sportive, ladite transmission intégrale possède différents modes pouvant aller du pur 4×4 à la propulsion totale, avec 100% de la puissance bloquée sur les seules roues arrière, survirage, travers et drift garantis!

Comme par un fait exprès, des trombes d’eau se sont abattues sur le circuit d’Estoril juste avant notre entrée en piste. De quoi tester l’efficacité du 4×4 lors du tour de reconnaissance et du premier tour rapide, puis le bonheur de goûter aux joies du contre-braquage lors des tours suivants, manette de contrôle amenée en position Sport +, puissance à l’arrière et assistants débranchés.

Le verdict est sans appel: cette nouvelle M5 est absolument jouissive! Elle pousse tant et plus, fait montre d’une volonté de sprinter jamais prise en défaut, sait assurer des passages en courbes «propres» à des vitesses stupéfiantes autant que se déhancher à la façon d’une danseuse de zouk si on lui donne le bon tempo.

Le seul réel bémol étant que, avec toute cette technologie embarquée, elle accuse le défaut de ses avantages: un poids assez conséquent. Un poids qui a pour effet de lui donner, pour peu qu’on entre un poil trop vite en courbe, une tendance au survirage qui demande un certain doigté pour empêcher le museau de trop tirer vers l’extérieur. Reste que, avec ses multiples réglages de la réponse du contrôle de traction et ceux du MxDrive, vous avez largement assez de moyens de trouver une configuration qui empêche la M5 d’atteindre ses limites.

Vaste catalogue d’options

Et, pour ceux qui ne seraient pas totalement satisfaits des options offertes par la voiture, sachez que M Performance possède un catalogue impressionnant d’accessoires en carbone, allant de la lame avant aux garnitures d’ouïes latérales, en passant par les coques de rétroviseurs, les jupes latérales ou l’extracteur, histoire de personnaliser votre bijou pour le rendre un peu plus exclusif encore… (Le Matin)