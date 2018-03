Le marteau de Thor succède à la griffe du lion en tête de la hiérarchie automobile mondiale. Hier après-midi, à Palexpo, la Volvo XC40 a été couronnée par le vote des journalistes composant le jury du COTY (Car of the Year).

Voilà sept ans maintenant que le couronnement de la «Miss» des voitures coïncide avec l’ouverture du Salon de Genève. Une occasion idéale puisque tous les grands patrons de l’industrie automobile se trouvent à Palexpo pour l’ouverture du GIMS (Geneva International Motor Show).

Victoire logique

C’est donc un Hakan Samuelsson visiblement ravi qui est monté sur la scène pour s’emparer fièrement du prix remporté par sa concurrente. Le patron de Volvo pouvait être d’autant plus fier que, dès le départ, la XC40 a fait la course en tête. Talonnée tantôt par la BMW Serie 5 (au début du dépouillement), puis par la Seat Ibiza, suivies de la Kia Stinger.

Mais, au vote du jury de l’année, pas de place pour les viennent-ensuite. Seul compte le vainqueur. Et, avec 325 points, la Scandinave a réussi le tour de force de marquer des points dans presque tous les pays. Y compris au sein du jury suisse. Pas surpris par le résultat, Urs Bärtschi, l’un des deux jurés suisses, reconnaissait les mérites de la voiture, regrettant que ce soit encore une fois un SUV qui gagne.

«D’accord, soulignait Peter Ruch, l’autre juré helvétique, mais allez dehors et regardez. Qu’est-ce que vous voyez? Des SUV! Partout! Cette victoire est donc tout à fait logique même si, par certains côtés, cette voiture me fait plus penser à un… smartphone qu’à une auto. Bien sûr, elle est très bien conçue, très confortable et dotée de plein de gadgets, mais elle n’est pas très amusante à conduire. Elle est très, très lourde. Logique, avec tous ces systèmes de sécurité et d’infotainment. Je lui ai donné 5 points, c’est une bonne voiture. Elle est jolie et elle contient des choses très, très intéressantes.»

Des choses intéressantes, comme les feux LED adaptatifs, la climatisation bizone avec système CleanZone de filtration de l’air, le système City Safety avec freinage d’urgence en cas de détection de piéton ou d’obstacle, une multitude d’espaces de rangement à l’intérieur de l’habitacle et un grand écran central 12,3’’ TFT à matrice active. Sans oublier un système révolutionnaire permettant le carsharing sécurisé de sa voiture, pas seulement avec les membres de sa famille, mais avec n’importe qui au moyen d’une application dédiée. Un exemple de plus des nouvelles pistes qu’explore Volvo, en parallèle à l’électrification de ses modèles. (Le Matin)