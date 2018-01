La grande messe du Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas accorde une place toujours plus importante à l'automobile. Le Convention Center dessine à grands traits quel sera l'avenir de la voiture, comme l'explique le Tages-Anzeiger qui s'est rendu sur place.

De nombreuses nouveautés ont été dévoilées à cette occasion, brûlant la politesse au traditionnel North American International Auto Show qui doit se tenir à Detroit dans une semaine.

Looking for vehicle tech at #CES2018 ? Here's what you need know. https://t.co/0s7BHzMdmr pic.twitter.com/NTirMV8qmE