Le marché automobile européen a bondi de 14,5% en septembre sur un an, corrigeant partiellement la chute provoquée en septembre 2018 par l'entrée en vigueur d'une nouvelle norme d'homologation des véhicules, selon des chiffres publiés mercredi.

En septembre, environ 1,25 million de voitures particulières neuves ont été mises sur les routes de l'Union européenne, contre 1,09 million l'an dernier sur la même période.

«Dans une large mesure, cette forte progression résulte d'une faible base de comparaison, car les immatriculations avaient chuté de 23,5% en septembre 2018 à la suite de l'introduction des nouveaux tests d'homologation WLTP», a souligné l'ACEA dans un communiqué.

Cette nouvelle norme, qui donne une représentation plus réaliste des émissions polluantes des véhicules, avait provoqué l'arrêt temporaire de certaines motorisations ne respectant pas les seuils réglementaires et, en conséquence, une chute du marché à partir du 1er septembre 2018.

De janvier à septembre 2019, le marché européen s'inscrit en recul de 1,6%, à 11,77 millions de véhicules. Parmi les cinq plus grands marchés, seule l'Allemagne est en hausse sur neuf mois ( 2,5%). L'Espagne subit un recul de 7,4%, plus prononcé que le Royaume-Uni (-2,5%), l'Italie (-1,6%) et la France (-1,3%).

Du côté des constructeurs, le numéro un européen Volkswagen a vu ses immatriculations s'envoler de 47% le mois dernier, mais il s'agit d'un simple effet de rattrapage. En effet, ses livraisons s'étaient effondrées de 48% en septembre 2018. Exceptionnellement, le géant allemand, qui avait complètement manqué le virage des nouvelles normes, était même alors passé derrière PSA.

Depuis le 1er janvier, le groupe Volkswagen a maintenu sa part de marché à 24,3% des immatriculations totales de l'Union européenne, les progressions de ses marques populaires Seat et Skoda compensant les reculs de ses labels plus haut de gamme Audi et Volkswagen.

PSA a consolidé sa deuxième place, avec une part de marché de 16,4% sur neuf mois ( 0,3 point) grâce à une forte progression de Citroën qui bénéficie du renouvellement réussi de sa gamme, avec notamment les nouveaux SUV (4x4 de loisir) C3 Aircross et C5 Aircross.

La marque Renault a profité pour sa part en septembre de la nouvelle version de son modèle phare, la citadine Clio. La marque au losange a progressé de 30,8%, soit légèrement plus que sa filiale roumaine à bas coûts Dacia ( 22,8%). Au total, la part de marché du groupe s'effrite cependant sur neuf mois à 10,6% (-0,1 point). (ats/nxp)