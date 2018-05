Elon Musk a présenté les avancées de son projet de tunnels à grande vitesse sous Los Angeles pour contourner les embouteillages. Le patron des voitures électriques Tesla veut notamment joindre des lignes de métro existantes pour «compléter le système» actuel.

L'entrepreneur a dévoilé une vidéo montrant une utilisation des tunnels qu'il envisage de construire sous Los Angeles: des navettes dans lesquelles on embarque à la surface, dans l'équivalent de stations, qui descendent sous terre par un genre d'ascenseur puis rejoignent un réseau de voies à grande vitesse où elles circulent à l'électricité et vont jusqu'à 200 km/h.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U