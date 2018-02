S' il y a un stand qu'il ne faudra pas manquer au prochain Salon de l'auto de Genève, pardon, au GIMS 2018, du 8 au 18 mars prochains, c'est bien le stand Mazda. Pourquoi? Parce que le constructeur nippon y présentera ses nouveaux moteurs révolutionnaires SkyActiv-X. Des moteurs à essence qui réussissent le tour de force d'offrir le même couple et la même consommation que des moteurs... diesel.

Mais que ceux qui ne sont pas trop friands de technique pure se rassurent, il y aura aussi de très belles choses à voir. À commencer par la dernière évolution de la Mazda 6 Wagon, présentée en première mondiale à Palexpo, ainsi que la 6 version berline, en première européenne.

La nouvelle Mazda 6 Wagon La nouvelle Mazda 6 Sedan

Et puis, surtout, ce sera l'occasion d'admirer de près deux authentiques petits chefs-d'oeuvre: le concept Kai, qui préfigure la prochaine génération de la Mazda 3

Mazda Kai Concept

et, surtout, l'exceptionnel concept Vision Coupe. Une somptuese sculpture de métal aux formes aussi fluides qu'agressives qui vient de remporter le trophée de «plus beau concet automobile de l'année» au 33e Festival Automobile International qui s'est tenu à Paris en janvier. Et pourtant, les concurrents avaient pour nom Audi Aicon, BMW i Vision Dynamics, Kia Procee'd Concept, Lamborghini Terzo Millenio, Mercedes Benz AMG Project One, Mercedes Maybach 6 cabriolet, Nissan Vmotion ou encore Peugeot Instinct. (voir la galerie ci-dessus)

Un trophée de plus pour Ikuo Maeda, le chef du design de Mazda.

Mazda Vision Coupe Concept

«Vision Coupe utilise jusqu'à la subtilité des reflets pour exprimer son dynamisme et sa vitalité, c'est l'étape suivante de notre Kodo design. Cette voiture concrétise la subtilité de l'esthétisme japonais. ètre primé ici, dans la Cité des Arts, deux ans après avoir vu notre RX-Vision y être déjà couronné, est pour moi un très grand honneur. Cela récompense notre envie d'honorer et de conserver les racines japonaises de notre marque tout en proposant à chaque fois des voitures capables de séduire le monde entier.»

La Mazda RX-Vision Concept de 2015 (Le Matin)