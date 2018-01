On connaît bien les voitures électriques Tesla conçues par le patron mythique de l'entreprise Elon Musk. On sait moins en revanche que la marque a présenté en novembre dernier un modèle de camion électrique haut de gamme, un semi-remorque aux lignes futuristes qui suscite depuis bien des convoitises.

En effet, selon les Echos.fr, une vingtaine d'entreprises ont passé commande, alors même que le poids lourd n'est pas encore commercialisé et que sa production ne démarrera pas avant novembre 2019.

Autonomie de 800 km par charge

Et parmi les firmes intéressées, on trouve des grands noms. Ainsi l'Américain Walmart a déjà réservé quasiment immédiatement après la présentation, une quinzaine de modèles, le producteur de bière Anheuser-Busch en veut 40, Sysco 50 ou encore l'entreprise de transport DHL qui en souhaite 10. Mais ce n'est rien comparé aux 100 camions réservés par Pesi et les 125 par l'entreprise logistique UPS.

Selon le site businessinsider.fr, les camions électriques de Tesla ont une autonomie de 800 km par charge, la possibilité de parcourir 480km sur une charge de 30 minutes, un verre résistant aux chocs, une cabine innovante, et la possibilité de passer de 0 à 100 km/h en 5 secondes sans charge et de 0 à 100 km/h en 20 secondes avec un cargo de 36 tonnes.

«Ces tracteurs électriques révolutionnaires sont sur le point d'ouvrir une nouvelle ère en matière de sécurité, d'impact environnemental et de réduction du coût de possession», a expliqué Juan Perez, directeur de l'information et de l'ingénierie chez UPS, cité par les Echos.fr. (nxp)