Les mises en circulation de véhicules ont largement reculé en novembre sur un an. Le repli a été particulièrement marqué dans les voitures de tourisme, notamment pour les moteurs diesel, a précisé lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Au total, 29'747 véhicules ont été mis en circulation en novembre, soit un repli de 7,3% sur un an. Depuis le début de l'année, 362'633 nouvelles immatriculations ont été enregistrées, en recul sur un an mais dans une moindre mesure (-3,7%).

La contre-performance est principalement à mettre sur le compte des voitures de tourisme, qui ont essuyé un repli de 9,9% des nouvelles immatriculations sur un an en novembre. Les moteurs à essence (-8,9%) continuent d'être les modèles les plus courus, suivis par le diesel, qui a continué sa chute (-15,9%). Les conducteurs sont de plus en plus friands des véhicules hybrides ( 38,7%).

Les utilitaires ont enregistré un bond de 8,9% des nouvelles immatriculations sur un an, grâce à la catégorie jusqu'à 3,5 tonnes. L'évolution est toutefois plus lisse sur la période de janvier à novembre, avec une hausse de 0,6% seulement. (ats/nxp)