Les détenteurs européens d'une réservation de la berline électrique Model 3 de Tesla peuvent commencer à valider leur commande pour des livraisons à partir de début février, a-t-on appris mercredi auprès du constructeur californien.

Les livraisons auront lieu selon l'ordre de réservation initiale, c'est-à-dire que les premières personnes ayant enregistré une réservation en mars 2016 seront livrées en premier si elles valident leur commande avant le premier janvier, a précisé à l'AFP un porte-parole de la marque.

Les premières invitations à valider les réservations devraient arriver ce mercredi, notamment en France, et seront envoyées progressivement dans les prochaines semaines à tous les détenteurs de réservation en Europe.

Cette voiture, déjà commercialisée aux Etats-Unis depuis juillet 2017, plus compacte et moins onéreuse que les modèle S et modèle X de la marque, doit transformer Tesla, leader mondial de la voiture électrique, en producteur de masse.

Le Model 3 est devenu la cinquième voiture particulière la plus vendue aux Etats-Unis au troisième trimestre, selon Edmunds.com, et sa marge a atteint 20% alors que Tesla visait seulement 15%.

Le constructeur semble avoir surmonté les difficultés de montée en cadence industrielle qui ont inquiété les investisseurs pendant des mois. De janvier à septembre, Tesla indique avoir livré 126'000 véhicules dans le monde, tous modèles confondus, dont plus de 53'000 sur le seul troisième trimestre.

A ce rythme, il devrait livrer près de 180'000 véhicules sur l'année 2018, contre environ 100'000 en 2017. (ats/nxp)