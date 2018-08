Monterey en Californie a été le temps d'une semaine le temple des voitures de collection. Un des moments forts a été la vente aux enchères de trois jours qui s'est terminée dimanche. Visiblement le secteur ne connaît pas la crise puisque l'année 2018 a bouclé sur un premier total de 367,5 millions de dollars, 40 millions de plus que l'année précédente.

Ce montant est susceptible d'évoluer compte tenu des négociations d'après-ventes. Trois voitures ont dépassé en 2018 le seuil des 20 millions de dollars. Dont une Ferrari 250 GTO SI Coupe de 1962 qui a été cédée à plus de 48,4 millions de dollars, ce qui constitue un nouveau record du monde pour une enchère de voiture.

Monterey, c'est également le célèbre «Pebble Beach Concours d'Elegance», qui a sacré cette année une Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta de 1937. Ce modèle de collection a été entièrement restauré par son propriétaire qui l'a ramené à ses spécifications de l'exposition automobile de Berlin de 1938.

De nombreux fabricants ont également mis à profit cette occasion pour présenter de nouveaux modèles ainsi que des concepts futuristes de voitures. Les amateurs de bolides et de mécaniques peuvent ainsi voir dans la même journée une Rolls-Royce Phantom III de 1938 et la Divo, le dernière modèle de Bugatti, parfois sur le green puisque l'exposition a lieu sur les 17e et 18e trous du golf de Pebble Beach. (nxp)