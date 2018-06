Les deux Toyota se livrent à une terrible bagarre en tête des 24 Heures du Mans. Après deux tiers de la course, une trentaine de secondes seulement séparent les deux bolides.

La no 8 a repris le commandement à la no 7 à 06h25, quand Kazuki Nakajima a dépassé son compatriote Kamui Kobayashi. Durant la nuit, après une pénalité (stop and go d'une minute) infligée à Sébastien Buemi pour vitesse excessive sous le régime de drapeaux jaunes, la no 7 du trio Mike Conway - José Maria Lopez - Kobayashi avait pu prendre une avance de 2'15 sur la voiture soeur.

Mais Fernando Alonso, qui avait relayé le Vaudois, a réduit l'écart durant la nuit. Quand il a cédé le volant à Nakajima, la no 8 était revenue à 45 secondes. Le Japonais, qui avait signé la pole position jeudi soir, a donc réussi à gommer le reste du retard pour reprendre la première place. Buemi lui a succédé au volant à 06h35. Sur le coup de 07h00, l'écart en sa faveur se monte à 34 secondes.

Sauf accident ou ennui mécanique, Toyota devrait enfin signer son premier succès dans la Sarthe. Ses plus proches poursuivants, les deux Rebellion, comptent dix tours de retard. (si/nxp)