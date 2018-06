Les deux Toyota se livrent à une terrible bagarre en tête des 24 Heures du Mans. A cinq heures de l'arrivée, une trentaine de secondes seulement séparent les deux bolides.

La no 8 a repris le commandement à la no 7 à 6h25, quand Kazuki Nakajima a dépassé son compatriote Kamui Kobayashi. Durant la nuit, après une pénalité (stop and go d'une minute) infligée à Sébastien Buemi pour vitesse excessive sous le régime de drapeaux jaunes, la no 7 du trio Mike Conway - José Maria Lopez - Kobayashi avait pu prendre une avance de 2'15 sur la voiture soeur.

Mais Fernando Alonso, qui avait relayé le Vaudois, a réduit l'écart durant la nuit. Quand il a cédé le volant à Nakajima, la no 8 était revenue à 45 secondes. Le Japonais, qui avait signé la pole position jeudi soir, a donc réussi à gommer le reste du retard pour reprendre la première place. Buemi lui a succédé au volant à 06h35. Sur le coup de 07h00, l'écart en sa faveur se monte à 34 secondes.

Ciel toujours couvert

Sauf accident ou ennui mécanique, Toyota devrait enfin signer son premier succès dans la Sarthe. Ses plus proches poursuivants, les deux Rebellion, comptent dix tours de retard.

Les Toyota ont toutefois été rappelées à l'ordre: Buemi et le Britannique Mike Conway ont été sanctionnés tous les deux d'un «stop and go», pour dépassement de vitesse juste avant 7h30. Avertissement sans frais et sans conséquence au classement.

Comme la veille, on attend dimanche un ciel couvert et des températures avoisinant les 20 degrés. (ATS/nxp)