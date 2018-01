Opel observe un intérêt moindre du public, d'autant que la marque ne pourra pas dévoiler de modèles vraiment nouveaux. La présentation du petit utilitaire Combo n'est prévue que plus tard dans le courant de l'année.

Opel reste sous pression et doit réaliser des économies après sa reprise par PSA. Du chômage partiel a notamment été introduit sur ses trois sites allemands de Rüsselsheim, Kaiserslautern et Eisenach. L'offre future de produits sera en outre fortement rationalisée. Le Combo a déjà été développé en commun avec Peugeot et Citroën.

Un fort accent sera mis à l'avenir par l'entreprise sur sa propre organisation lors de lancements de produits, poursuit Opel. La firme prendra part à des foires et expositions lorsque cela fera sens d'un point de vue économique et communicationnel. (ats/nxp)